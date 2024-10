Arda Güler'den Ancelotti yanıtı!

A Milli Takım'ın Karadağ ile oynayacağı maç öncesi Arda Güler, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Arda, Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile arasında sorun olup olmadığı yönünde gelen sorunun ardından, "Hocamla aramda hiçbir sorun yok. Bu sene daha fazla süre alıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Orada her şey yolunda. Tabii ki her maç oynamak isterim ama hiçbir problem yok. Milli takıma da hizmet etmek istiyorum, goller, asistler yapmak istiyorum." dedi.



Genç futbolcu, "Yeniden Samsun'da olmak çok güzel. Kariyerimin en güzel gollerimden birini burada attım. İnşallah yarın da gol atarım ama öncelikle kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.



Arda Güler, hedefi ve sahadaki rolü için, "Kariyerimi bırakmadan inşallah milli takımla kupa kazanmak istiyorum. Başarılar kazanmak istiyorum. Rolle ilgili, bazen orta sahada, bazen sağ kanatta oynuyorum. Her mevkinin farklı gereklilikleri var. Hocalarım ne isterse onları yapmaya çalışıyorum." açıklamasında bulundu.