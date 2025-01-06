Arda Güler 2 gol attı, Real Madrid turu geçti

Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turunda Minera'yı 5-0 mağlup ederek tur atladı. Arda Güler, 2 gol ile yıldızlaştı

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Arda Güler 2 gol attı, Real Madrid turu geçti
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06 Ocak 2025 22:54
Son güncelleme 06 Ocak 2025 23:04
Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turunda Minera'yı 5-0 mağlup ederek tur atladı.

Municipal Cartagonova'da oynanan maçta Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 28 ve 88. dakikalarda attığı goller ile maça damgasını vurdu.

Real Madrid'in diğer gollerini ise 5. dakikada Fede Valverde, 13. dakikada Camavinga ve 55. dakikada Luka Modric kaydetti.

Arda Güler, 90 dakika sahada kaldığı maçta büyük beğeni topladı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid son 16 turuna yükselirken, Minera kupaya veda etti.
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