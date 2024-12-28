Aras Kargo, Kübalı smaçörü kadrosuna kattı

Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı düşme hattının bir basamak üstünde tamamlayan Aras Kargo, dış transferde Kübalı smaçör Diaris Perez ile anlaştığını duyurdu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aras Kargo, Kübalı smaçörü kadrosuna kattı
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28 Aralık 2024 13:29
Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı düşme hattının bir basamak üstünde tamamlayan Aras Kargo, dış transferde Kübalı smaçör Diaris Perez'i kadrosuna kattığını açıkladı.  Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız 1998 doğumlu smaçör Diaris Perez ile anlaşma sağladı. Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla başarılar, Diaris" ifadelerine yer verildi.

Son olarak Polonya'da Volley Wroclaw forması giyen Perez kariyerinde Szent Benedek RA (Macaristan), Volley-Ball Club Chamalieres (Fransa), Deportivo Wanka, Alianza Lima, Circolo Sportivo Italiano (Peru) ve Ciudad Habana (Küba) kulüplerinde oynadı. Öte yandan İzmir temsilcisi Annie Mithem ve Bianka Busa ile yollarını ayırdı.

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