Ara transfer dönemi sona erdi!

Ülkemizde ve Avrupa'da ara transfer dönemi bugün noktalandı. Süper Lig'de saat 18.00 itibarıyla kapanan olan transfer penceresi, Avrupa'da 00.00'da sona erecek.Siz değerli sporseverler için bugün, Süper Lig ve Avrupa'dan öne çıkan transfer gelişmeleri anbean aktaracağız.Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Alper Potuk'un Fenerbahçe'den bize gelmesinde büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum. Son gün, olur ya da olmaz bilemiyorum"Beşiktaş'tan açıklama: "Bir önceki yönetimle yapılan anlaşma gereği futbolcuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken ücret 3.375.000 EUR iken futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu tutar 2.475.000 EUR'a indirilmiştir."Anderlecht, 24 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu Marko Pjaca'nın kiralanması için Juventus ile anlaşma sağladı.Arsenal, Southampton'dan Cedric Soares'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.[Di Marzio]: "Beşiktaş, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı"Antalyaspor, Ersam Adem Gülüm ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.Slaven Bilic'in takımı West Brom, Hull'dan kanat oyuncusu Kamil Grosicki ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.Celta Vigo, Lokomotiv Moskova'nın 29 yaşındaki golcüsü Fedor Smolov'u sezon sonuna kadar kiraladı.Trabzonspor, Manoel Messıas'ın (29 / stoper) 1,5 yıllığına kiralandığını açıkladı. Bordo - mavililer, Manuel Da Costa'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.Atletico Madrid, Carrasco'yu 1.5 yıllığına bedelsiz olarak kiraladığını açıkladıGalatasaray'da, Semih Kaya transferinden vazgeçildi.Galatasaray, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes ile anlaşmaya varan Steven Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti.Sivasspor, sezonun ilk yarısında Montpellier'de forma giyen 29 yaşındaki Sırp forvet Petar Skuletic'i sezon sonuna kadar kiraladı.İstanbulspor, Fenerbahçe'den kiraladığı 18 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti ve sarı-lacivertliler 2. yarı için oyuncuya lisans çıkardı.Beşiktaş'tan açıklama: "Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosuna Simon Falette de dahil edildi. Alper Potuk ve Zanka ise kamp kadrosunda yer almıyor.Trabzonspor, Guilherme ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.