Ara transfer dönemi sona erdi!

Ülkemizde ve Avrupa'da ara transfer dönemi bugün noktalandı. Süper Lig'de saat 18.00 itibarıyla kapanan olan transfer penceresi, Avrupa'da 00.00'da sona erecek.
Siz değerli sporseverler için bugün, Süper Lig ve Avrupa'dan öne çıkan transfer gelişmeleri anbean aktaracağız.
RİZESPOR'DAN ALPER CEVABI
Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Alper Potuk'un Fenerbahçe'den bize gelmesinde büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum. Son gün, olur ya da olmaz bilemiyorum"
BEŞİKTAŞ, HASIC'İ DUYURDU
Beşiktaş'tan açıklama: "Bir önceki yönetimle yapılan anlaşma gereği futbolcuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken ücret 3.375.000 EUR iken futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu tutar 2.475.000 EUR'a indirilmiştir."
ANDERLECHT'TEN SÜRPRİZ
Anderlecht, 24 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu Marko Pjaca'nın kiralanması için Juventus ile anlaşma sağladı.
ARSENAL RESMEN AÇIKLADI
Arsenal, Southampton'dan Cedric Soares'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
BOATENG - BEŞİKTAŞ
[Di Marzio]: "Beşiktaş, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı"
ERSAN ADEM GÜLÜM, ANTALYASPOR'DA
Antalyaspor, Ersam Adem Gülüm ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
GROSICKI, CHAMPIONSHIP'TE
Slaven Bilic'in takımı West Brom, Hull'dan kanat oyuncusu Kamil Grosicki ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
CELTA VIGO, SMOLOV'U KİRALADI
Celta Vigo, Lokomotiv Moskova'nın 29 yaşındaki golcüsü Fedor Smolov'u sezon sonuna kadar kiraladı.
TRABZONSPOR'DAN İKİ KAP BİRDEN
Trabzonspor, Manoel Messıas'ın (29 / stoper) 1,5 yıllığına kiralandığını açıkladı. Bordo - mavililer, Manuel Da Costa'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
CARRASCO - ATLETICO
Atletico Madrid, Carrasco'yu 1.5 yıllığına bedelsiz olarak kiraladığını açıkladı
SEMİH KAYA - GALATASARAY
Galatasaray'da, Semih Kaya transferinden vazgeçildi.
NZONZI'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Galatasaray, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes ile anlaşmaya varan Steven Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti.
SİVAS'TAN FORVET TAKVİYESİ
Sivasspor, sezonun ilk yarısında Montpellier'de forma giyen 29 yaşındaki Sırp forvet Petar Skuletic'i sezon sonuna kadar kiraladı.
ALLAHYAR GERİ DÖNDÜ
İstanbulspor, Fenerbahçe'den kiraladığı 18 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti ve sarı-lacivertliler 2. yarı için oyuncuya lisans çıkardı.
ORKAN ÇINAR, BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI
Beşiktaş'tan açıklama: "Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
ZANKA VE ALPER KADRODA YOK
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosuna Simon Falette de dahil edildi. Alper Potuk ve Zanka ise kamp kadrosunda yer almıyor.
TRABZONSPOR, GUILHERME'Yİ AÇIKLADI
Trabzonspor, Guilherme ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Siz değerli sporseverler için bugün, Süper Lig ve Avrupa'dan öne çıkan transfer gelişmeleri anbean aktaracağız.
RİZESPOR'DAN ALPER CEVABI
Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Alper Potuk'un Fenerbahçe'den bize gelmesinde büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum. Son gün, olur ya da olmaz bilemiyorum"
BEŞİKTAŞ, HASIC'İ DUYURDU
Beşiktaş'tan açıklama: "Bir önceki yönetimle yapılan anlaşma gereği futbolcuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken ücret 3.375.000 EUR iken futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu tutar 2.475.000 EUR'a indirilmiştir."
ANDERLECHT'TEN SÜRPRİZ
Anderlecht, 24 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu Marko Pjaca'nın kiralanması için Juventus ile anlaşma sağladı.
ARSENAL RESMEN AÇIKLADI
Arsenal, Southampton'dan Cedric Soares'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
BOATENG - BEŞİKTAŞ
[Di Marzio]: "Beşiktaş, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı"
ERSAN ADEM GÜLÜM, ANTALYASPOR'DA
Antalyaspor, Ersam Adem Gülüm ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
GROSICKI, CHAMPIONSHIP'TE
Slaven Bilic'in takımı West Brom, Hull'dan kanat oyuncusu Kamil Grosicki ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
CELTA VIGO, SMOLOV'U KİRALADI
Celta Vigo, Lokomotiv Moskova'nın 29 yaşındaki golcüsü Fedor Smolov'u sezon sonuna kadar kiraladı.
TRABZONSPOR'DAN İKİ KAP BİRDEN
Trabzonspor, Manoel Messıas'ın (29 / stoper) 1,5 yıllığına kiralandığını açıkladı. Bordo - mavililer, Manuel Da Costa'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
CARRASCO - ATLETICO
Atletico Madrid, Carrasco'yu 1.5 yıllığına bedelsiz olarak kiraladığını açıkladı
SEMİH KAYA - GALATASARAY
Galatasaray'da, Semih Kaya transferinden vazgeçildi.
NZONZI'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Galatasaray, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes ile anlaşmaya varan Steven Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti.
SİVAS'TAN FORVET TAKVİYESİ
Sivasspor, sezonun ilk yarısında Montpellier'de forma giyen 29 yaşındaki Sırp forvet Petar Skuletic'i sezon sonuna kadar kiraladı.
ALLAHYAR GERİ DÖNDÜ
İstanbulspor, Fenerbahçe'den kiraladığı 18 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti ve sarı-lacivertliler 2. yarı için oyuncuya lisans çıkardı.
ORKAN ÇINAR, BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI
Beşiktaş'tan açıklama: "Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
ZANKA VE ALPER KADRODA YOK
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosuna Simon Falette de dahil edildi. Alper Potuk ve Zanka ise kamp kadrosunda yer almıyor.
TRABZONSPOR, GUILHERME'Yİ AÇIKLADI
Trabzonspor, Guilherme ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın