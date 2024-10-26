Anthony Nwakaeme: 'Bahanesi yok'

Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kısa bir açıklama yapan Nwakaeme, şu sözleri kullandı;
"Bu mağlubiyetin bizim adımıza bahanesi yok. Çok kötü bir maç geçirdik. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra kazanmamız gereken bir maçtı. İlk deplasmanda galibiyetini almak istemiştik ama maalesef olmadı, üzgünüz."
Kısa bir açıklama yapan Nwakaeme, şu sözleri kullandı;
"Bu mağlubiyetin bizim adımıza bahanesi yok. Çok kötü bir maç geçirdik. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra kazanmamız gereken bir maçtı. İlk deplasmanda galibiyetini almak istemiştik ama maalesef olmadı, üzgünüz."