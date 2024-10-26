Anthony Nwakaeme: "Bahanesi yok"

Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Göztepe maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anthony Nwakaeme: 'Bahanesi yok'
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26 Ekim 2024 21:50
Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kısa bir açıklama yapan Nwakaeme, şu sözleri kullandı;

"Bu mağlubiyetin bizim adımıza bahanesi yok. Çok kötü bir maç geçirdik. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra kazanmamız gereken bir maçtı. İlk deplasmanda galibiyetini almak istemiştik ama maalesef olmadı, üzgünüz."

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