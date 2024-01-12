Ante Rebic'ten ayrılık kararı

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta fazla süre bulamayan golcü isim Ante Rebic, menajerinden kendisine daha fazla oynayabileceği bir takım bulmasını istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ante Rebic'ten ayrılık kararı
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12 Ocak 2024 10:08
Son güncelleme 12 Ocak 2024 10:09
Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı bir türlü veremeyen Ante Rebic, ayrılık hazırlığında...

Hırvat yıldızın, yedek kalmaktan rahatsız olduğu ve menajerinden kendisine daha fazla oynayabileceği bir takım bulmasını istediği öğrenildi.

Rebic, en son Dolmabahçe'de 3-1 kaybedilen Alanyaspor karşılaşmasında 28 dakika görev almış ve ardından oynanan lig karşılaşmalarında süre bulamamıştı.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 karşılaşmaya çıkan Rebic, bu maçlarda 3 asist kaydetti. 

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