Ante Rebic'e İtalya'dan talip

Beşiktaş'ın daha önce yaptığı ayrılık teklifine sıcak bakmayan Ante Rebic'e İtalya'dan sürpriz talip çıktı.
Hellas Verona, yıldız kanat oyuncusu Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı.
İtalyan kulübünün Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti.
Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.
Hellas Verona, yıldız kanat oyuncusu Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı.
İtalyan kulübünün Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti.
Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.
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