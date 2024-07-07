Ante Rebic'e İtalya'dan talip

Serie A ekibi Hellas Verona, Beşiktaş forması giyen Ante Rebic'i transfer etmek istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Ante Rebic'e İtalya'dan talip
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07 Temmuz 2024 18:16
Son güncelleme 07 Temmuz 2024 18:23
Beşiktaş'ın daha önce yaptığı ayrılık teklifine sıcak bakmayan Ante Rebic'e İtalya'dan sürpriz talip çıktı.

Hellas Verona, yıldız kanat oyuncusu Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı.

İtalyan kulübünün Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti.

Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

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