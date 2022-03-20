Antalyaspor, seriyi 8 maça çıkardı! 5 gol...

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 4-1 mağlup etti ve ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Antalyaspor, seriyi 8 maça çıkardı! 5 gol...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mart 2022 15:31
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, kendi sahasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeyi ev sahibi Antalyaspor, 4-1'lik skorla kazandı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Veysel Sarı, 62. dakikada Doğukan Sinik, 81. dakikada Fernando ve 90. dakikada Naldo kaydetti.

Karşılaşmada konuk ekip Giresunspor'un tek golü ise 67. dakikada penaltıdan Muhammed Gümüşkaya attı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı ve puanını 41'e çıkardı. Giresunspor ise 35 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, milli aradan sonra Altay ile deplasmanda karşılaşacak. Giresunspor ise kendi sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.