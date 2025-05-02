Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, Konyaspor'u konuk etti.



Antalya Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.



Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü, 62. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.



Konyaspor ise 45. dakikada Blaz Kramer ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Sloven futbolcunun kullandığı penaltıyı kaleci Abdullah Yiğiter kurtardı.



87. dakikada ise Konyasporlu Melih ibrahimoğlu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.



Bu sonuçla birlikte ligde iki maç sonra galip gelen Antalyaspor, puanını 43'e yükseltti. 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Konyaspor da 43 puanda kaldı. Ligde Konyaspor 9, Antalyaspor ise 10. sırada konumlandı.



EVİNDE 5'TE 5



Ayrıca Antalyaspor, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 5 maçı da kazandı.

📈Antalyaspor, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 5 maçı da kazandı.



✅ 1-0 Konyaspor

✅ 2-1 Samsunspor

✅ 2-1 Alanyaspor

✅ 2-1 Rizespor

✅ 2-1 Kasımpaşa pic.twitter.com/zUlzzP0ZB9



— Sporx (@sporx) May 2, 2025





Ligde bir sonraki hafta Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 beraberlikle sona erdi.12. dakikada Van de Streek'in sol konattan ortasında Samudio'nun kale önünde göğsüyle kontrol ettikten sonra sert vuruşunda top, direğin üzerinden auta çıktı.18. dakikada Pedrinho'nun pasıyla ceza sahası çizgisine yakın noktada topla buluşan Prip'in yerden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Abdullah Yiğiter, kornere çeldi.26. dakikada sağ kanatta Samudio'nun taç atışından pasına hareketlenen Van de Streek, topu kafayla Safuri'nin önüne indirdi. Safuri'nin kale önünden bekletmeden sert şutunda kaleci Slowik, topu kornere gönderdi.29. dakikadaki serbest vuruşta Pedrinho'nun sert şutunda kaleci Abdullah Yiğiter'den dönen topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.49. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Prip'in bekletmeden vuruşunda top, kale direğinin üzerinden auta çıktı.58. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın karşı karşıya pozisyonda sert şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu korner çeldi.Karşılaşma, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Corendon Airlines Park AntalyaCihan Aydın, Serkan Çimen, Mehmet Salih MazlumAbdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Dk. 46 Mert Yılmaz), Veysel Sarı, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip (Dk. 89 Petrusenko), Kaluzinski, Van de Streek, Safuri (Dk. 90+4 Amar), Samudio (Dk. 89 Djenepo), Larsson (Dk. 81 Soner Dikmen)Slowik, N'dao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 80 Melih Bostan), Melih İbrahimoğlu, Prip (Dk. 70 Oğulcan Ülgün), Pedrinho (Dk. 70 Bjorlo), Yusuf Erdoğan (Dk. 88 Keyta), Kramer (Dk. 70 Umut Nayir)Dk. 62 Safuri (Onvo Antalyaspor)Dk. 86 Melih İbrahimoğlu (TÜMOSAN Konyaspor)Dk. 28 Bünyamin Balcı, Dk. 72 Safuri, Dk. 85 Veysel Sarı, Dk. 86 Samudio, Dk. 90+2 Thalisson (Onvo Antalyaspor)