Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, Konyaspor'u konuk etti.
Antalya Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü, 62. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.
Konyaspor ise 45. dakikada Blaz Kramer ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Sloven futbolcunun kullandığı penaltıyı kaleci Abdullah Yiğiter kurtardı.
87. dakikada ise Konyasporlu Melih ibrahimoğlu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonuçla birlikte ligde iki maç sonra galip gelen Antalyaspor, puanını 43'e yükseltti. 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Konyaspor da 43 puanda kaldı. Ligde Konyaspor 9, Antalyaspor ise 10. sırada konumlandı.
EVİNDE 5'TE 5
Ayrıca Antalyaspor, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 5 maçı da kazandı.
Ligde bir sonraki hafta Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 beraberlikle sona erdi.
12. dakikada Van de Streek'in sol konattan ortasında Samudio'nun kale önünde göğsüyle kontrol ettikten sonra sert vuruşunda top, direğin üzerinden auta çıktı.
18. dakikada Pedrinho'nun pasıyla ceza sahası çizgisine yakın noktada topla buluşan Prip'in yerden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Abdullah Yiğiter, kornere çeldi.
26. dakikada sağ kanatta Samudio'nun taç atışından pasına hareketlenen Van de Streek, topu kafayla Safuri'nin önüne indirdi. Safuri'nin kale önünden bekletmeden sert şutunda kaleci Slowik, topu kornere gönderdi.
29. dakikadaki serbest vuruşta Pedrinho'nun sert şutunda kaleci Abdullah Yiğiter'den dönen topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
45. dakikada Guilherme'nin kale önüne ortasında topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Oyunun durduğu anda hakem Cihan Aydın, Video Yardımcı Hakem (VAR) kontrolü sonucu topun Van de Streek'in eline çarptığına karar vererek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kramer'in şutunda kaleci Abdullah Yiğiter'den dönen topu Antalyaspor defansı tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Prip'in bekletmeden vuruşunda top, kale direğinin üzerinden auta çıktı.
58. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın karşı karşıya pozisyonda sert şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu korner çeldi.
62. dakikada Antalyaspor öne geçti. Larsson'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Safuri'nin yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşma, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Çimen, Mehmet Salih Mazlum
Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Dk. 46 Mert Yılmaz), Veysel Sarı, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip (Dk. 89 Petrusenko), Kaluzinski, Van de Streek, Safuri (Dk. 90+4 Amar), Samudio (Dk. 89 Djenepo), Larsson (Dk. 81 Soner Dikmen)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, N'dao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 80 Melih Bostan), Melih İbrahimoğlu, Prip (Dk. 70 Oğulcan Ülgün), Pedrinho (Dk. 70 Bjorlo), Yusuf Erdoğan (Dk. 88 Keyta), Kramer (Dk. 70 Umut Nayir)
Gol: Dk. 62 Safuri (Onvo Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 86 Melih İbrahimoğlu (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Bünyamin Balcı, Dk. 72 Safuri, Dk. 85 Veysel Sarı, Dk. 86 Samudio, Dk. 90+2 Thalisson (Onvo Antalyaspor)
Antalya Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü, 62. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.
Konyaspor ise 45. dakikada Blaz Kramer ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Sloven futbolcunun kullandığı penaltıyı kaleci Abdullah Yiğiter kurtardı.
87. dakikada ise Konyasporlu Melih ibrahimoğlu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonuçla birlikte ligde iki maç sonra galip gelen Antalyaspor, puanını 43'e yükseltti. 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Konyaspor da 43 puanda kaldı. Ligde Konyaspor 9, Antalyaspor ise 10. sırada konumlandı.
EVİNDE 5'TE 5
Ayrıca Antalyaspor, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 5 maçı da kazandı.
📈Antalyaspor, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 5 maçı da kazandı.
✅ 1-0 Konyaspor
✅ 2-1 Samsunspor
✅ 2-1 Alanyaspor
✅ 2-1 Rizespor
✅ 2-1 Kasımpaşa pic.twitter.com/zUlzzP0ZB9
— Sporx (@sporx) May 2, 2025
Ligde bir sonraki hafta Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 beraberlikle sona erdi.
12. dakikada Van de Streek'in sol konattan ortasında Samudio'nun kale önünde göğsüyle kontrol ettikten sonra sert vuruşunda top, direğin üzerinden auta çıktı.
18. dakikada Pedrinho'nun pasıyla ceza sahası çizgisine yakın noktada topla buluşan Prip'in yerden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Abdullah Yiğiter, kornere çeldi.
26. dakikada sağ kanatta Samudio'nun taç atışından pasına hareketlenen Van de Streek, topu kafayla Safuri'nin önüne indirdi. Safuri'nin kale önünden bekletmeden sert şutunda kaleci Slowik, topu kornere gönderdi.
29. dakikadaki serbest vuruşta Pedrinho'nun sert şutunda kaleci Abdullah Yiğiter'den dönen topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
45. dakikada Guilherme'nin kale önüne ortasında topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Oyunun durduğu anda hakem Cihan Aydın, Video Yardımcı Hakem (VAR) kontrolü sonucu topun Van de Streek'in eline çarptığına karar vererek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kramer'in şutunda kaleci Abdullah Yiğiter'den dönen topu Antalyaspor defansı tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Prip'in bekletmeden vuruşunda top, kale direğinin üzerinden auta çıktı.
58. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın karşı karşıya pozisyonda sert şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu korner çeldi.
62. dakikada Antalyaspor öne geçti. Larsson'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Safuri'nin yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşma, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Çimen, Mehmet Salih Mazlum
Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Dk. 46 Mert Yılmaz), Veysel Sarı, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip (Dk. 89 Petrusenko), Kaluzinski, Van de Streek, Safuri (Dk. 90+4 Amar), Samudio (Dk. 89 Djenepo), Larsson (Dk. 81 Soner Dikmen)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, N'dao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 80 Melih Bostan), Melih İbrahimoğlu, Prip (Dk. 70 Oğulcan Ülgün), Pedrinho (Dk. 70 Bjorlo), Yusuf Erdoğan (Dk. 88 Keyta), Kramer (Dk. 70 Umut Nayir)
Gol: Dk. 62 Safuri (Onvo Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 86 Melih İbrahimoğlu (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Bünyamin Balcı, Dk. 72 Safuri, Dk. 85 Veysel Sarı, Dk. 86 Samudio, Dk. 90+2 Thalisson (Onvo Antalyaspor)