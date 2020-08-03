Antalyaspor, iki isimle prensip anlaşmasına vardı!

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, transferde hareketli günler geçiriyor.



beIN Sports'un haberine göre; kırmızı - beyazlılar, bonservisi Huesca'da bulunan Serdar Gürler ve Ankaragücü'bnden Dever Orgill ile prensip anlaşmasına vardı.



GÖZTEPE, AYRILIĞI AÇIKLADI!



Göztepe, Serdar Gürler'in takımdan ayrıldığını resmen duyurdu.



Sarı - kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı;



"Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Serdar Gürler'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz."



Antalyaspor'un iki ismi de transfer sezonunun açılmasının ardından açıklaması bekleniyor.



Bu sezon kiralık olarak oynadığı Göztepe'de 28 maça çıkan 28 yaşındaki hücum oyuncusu Serdar Gürler, 7 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.



Ankaragücü ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki santrfor Orgill ise 5 gol - 2 asistlik bir performansa imza attı.



