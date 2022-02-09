Antalyaspor, Hatay'ı kupanın dışına itti!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fraport TAV Antalyaspor, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı.



Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadele Antalyaspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.



Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 83. dakikada Alassane Ndao ve Haji Wright kaydetti.



Hatayspor'da Fatih Kurucuk 45+1. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.



Antalyaspor bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR



14. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Onur Ergün'ün şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.



30. dakikada El Kaabi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.



63. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ghacha'nin şutunda topu kaleci Munir son anda çıkardı.



83. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Ndao'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.



87. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Antalyaspor'un geliştirdiği atakta savunmanın arkasına sarkan Wright, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Wright'in şutunda top filelere gitti. 0-2.



Karşılaşmayı 2-0 kazanan konuk ekip, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.



Stat: Yeni Hatay



Hakemler: Mert Güzenge, Yusuf Bozdoğan, Furkan Ürün



Atakaş Hatayspor: Munir, Falette, Fatih Kurucuk, Adekugbe, Sadık Baş, Onur Ergün, Ribeiro (Dk. 66 Boudjemaa), Kahraba (Dk. 66 Lobjanidze), El Kaabi, Diouf, Saint Louis (Dk. 46 Sackey)



Fraport TAV Antalyaspor: Sousa, Floranus, Güray Vural (Dk. 90+3 Berat Onur Pınar), Doğukan Nelik, Veysel Sarı, Wright, Milosevic (Dk. 61 Fredy), Poli (Dk. 74 Doğukan Sinik), Ghacha, Hakan Özmert (Dk. 90+3 Mustafa Erdilman), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 61 Ndao)



Goller: Dk. 83 Ndao, Dk. 87 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)



Kırmızı kart: Dk. 45+2 Fatih Kurucuk (Atakaş Hatayspor)



Sarı kartlar: Dk. 45+2 Kahraba, 45+2 Diouf (Atakaş Hatayspor)





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