Antalyaspor'dan Ndao bombası geldi

Devre arası takviyelerine devam eden Antalyaspor, sürpriz bir ismin transferini tamamladı.



Geçen sezon sonunda Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer olan Alassane Ndao'nun Antalyaspor'a transferi açıklandı. Suudi kulübünden yapılan açıklamada Ndao için Antalyaspor'a sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.



25 yaşındak kanat oyuncusu Ndao, geçtiğimiz yaz 3 milyon euro bonservisle Al-Ahli'ye transfer olmuştu. Ndao bu sezon 13 kez çıktığı lig maçlarında 1 gol 1 asist üretmişti.





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