Antalyaspor'dan Haller sürprizi: Dortmund'la temas sağlandı

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Antalyaspor, forvet hattı için önemli bir ismi gündemine aldı.Kırmızı-beyazlı yönetim, Borussia Dortmund'un deneyimli golcüsü Sébastien Haller'in transfer durumu hakkında bilgi almak üzere Alman kulübüyle doğrudan temas kurdu.Görüşmelerde Haller'in bonservis bedeli, yıllık maaşı ve transfer sürecine dair detaylar ele alındı. Borussia Dortmund cephesi ise oyuncunun yeni sezon planlamasında düşünülmediğini ve ayrılığına sıcak bakıldığını iletti. Antalyaspor'un, transfer yasağını kaldırmasının ardından bu transferi hızlandırabileceği kulislerde konuşuluyor.KARİYERİFildişi Sahili Milli Takımı'nın da formasını giyen Haller, profesyonel kariyerinde Auxerre, Utrecht, Eintracht Frankfurt, West Ham United, Ajax ve Borussia Dortmund gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giydi.Özellikle Ajax'taki performansıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında attığı 10 golle dikkat çeken Haller, 1.90 metrelik boyu, fiziksel gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle klasik santrfor profiline sahip.2023 yılında Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan golcü futbolcu, 2022'de geçirdiği testis kanserini yenip kısa sürede sahalara dönerek mücadeleci karakteriyle de takdir topladı. (Akdeniz Manşet)