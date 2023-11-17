Antalyaspor, Ankaragücü karşısında gol şov yaparken, Adam Buksa maça damgasını vuran isimdi. Başkent ekibinin 4-0 kazandığı karşılaşmada Larsson'un golünün asistini veren Polonyalı yıldız, bununla yetinmedi, takımının üçüncü golüne de imzasını attı. 10 maçta attığı 5 gol ve 2 asistle Antalyaspor'un en skorer ismi olan Buksa dikkatleri de üzerinde topladı. Nuri Şahin'in yoğun ısrarıyla takıma kazandırılan futbolcunun kariyeri ise sıra dışı bir yolculuğa sahip.



2020'DE POLONYA'DAN ÇIKTI



Çocukluk ve gençlik dönemleri Krakow'un tarihi mekanları Wawel Kraliyet Kalesi, Skałka Bazilikası, Vistulan Bulvarı arasında geçen 27 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında Polonya'dan Amerika'ya transfer oldu. New England'daki iki sezonun ardından 6 milyon Euro'ya Lens'e geçti.



ANTALYASPOR HAREKETE GEÇTİ



Sakatlık nedeniyle etkili olamayan Buksa, bu sezon kiralık geldiği Antalya'da ise adeta patlama yaptı. Akdeniz ekibi şimdiden Buksa'nın bonservisini almak adına temaslara başladı.





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