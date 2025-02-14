Antalyaspor, Adana Demir'in kilidini açamadı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mustafa Alper Avcı'nın ekibi Adana Demirspor ile Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.



Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta Adana Demirspor'un golünü 28. dakikada penaltıdan Nabil Alioui kaydetti.



Antalyaspor'un beraberlik golünü ise 45. dakikada Sam Larsson kaydetti.



Antalyaspor'da ilk devrenin son düdüğünün ardından hakem Kadir Sağlam'a itirazlarda bulunan teknik direktör Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Antalyaspor puanını 27'ye yükseltirken, galibiyet hasreti 7 maça yükselen Adana Demirspor 3 puana ulaştı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlarken, Adana Demirspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



7. dakikada sol kanatta taç çizgisine yakın noktada topla buluşan Güray Vural'ın orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



16. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Alioui'nin ceza sahasına ortasında oluşan karambolde top boşta kaldı. Ozan Demirbağ'ın kafa vuruşunda kaleci Piric topu kontrol etti.



21. dakikada Kaluzinski'nin ara pasında top savunmaya çarparak ceza sahasında Erdal Rakip'in önünde kaldı. Erdal Rakip'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Eren Dönmezer'in kurtarışıyla oyun alanına döndü.



27. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. 24. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balcı ile girdiği mücadelede içeri çevirdiği top sonrası yerde kaldı. Oyunun durmasıyla VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.



28. dakikada penaltıyı kullanan Alioui, topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0



45. dakikada Van De Streek'in ara pasında defansın müdahale ettiği topla ceza sahasında buluşan Larsson, kaleciyi geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1



48. dakikada Van De Streek'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Samudio'nun çalımının ardından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Vedat Karakuş'ta kaldı.



61. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Maestro'nun şutunda kaleci Piric gole izin vermedi.



70. dakikada sağdan ceza sahasına giren Van De Streek'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Vedat Karakuş kontrol etti.



90+2 dakikada sol kanattan Osman Kaynak'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Aimbetov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



Stat: Yeni Adana



Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çiçek, Mehmet Kapluhan



Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer (Dk. 46 Vedat Karakuş), Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik (Dk. 88 Osman Kaynak), Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk. 62 Aimbetov), Tayfun Aydoğan (Dk. 73 Aksel Aktaş), Alioui, Ozan Demirbağ (Dk. 46 Yusuf Barasi)



Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin Balcı (Dk. 46 Thalisson), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Erdal Rakip (Dk. 63 Djenepo), Safuri (Dk. 83 Soner Dikmen), Van De Streek (Dk. 83 Townsend), Larsson, Samudio (Dk. 63 Gaich)



Goller: Dk. 28 Alioui (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 45 Larsson (Onvo Antalyaspor)



Kırmızı kart: Devre arasında Emre Belözoğlu (teknik direktör) (Onvo Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 49 Arda Okan Kurtulan, Dk. 81 Maestro, Dk. 89 Aimbetov, Dk. 90+7 Ali Yavuz Kol (Yedek kulübesi) (Adana Demirspor), Dk. 27 Bünyamin Balcı, Dk. 30 Erdal Rakip, Dk. 33 Güray Vural, Dk. 45+6 Van De Streek, Dk. 65 Djenepo, Dk. 83 Gaich (Onvo Antalyaspor)



