Antalya, uluslararası pickleball turnuvasına ev sahipliği yapıyor

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye temsilciliği tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde, uluslararası pickleball turnuvası düzenlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Antalya, uluslararası pickleball turnuvasına ev sahipliği yapıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2025 17:49
Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye temsilciliği tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde, uluslararası pickleball turnuvası düzenlendi.

Federasyonun Türkiye temsilcisi Davut Güngör, yaptığı açıklamada, organizasyonun sporseverlere unutulmaz deneyim sunduğunu belirtti.

Turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Polonya, İngiltere, Rusya, Ukrayna başta olmak üzere 11 ülkeden 60 sporcunun katıldığını belirten Güngör, üç kategoride dereceye girecek 8 sporcuya para ödülü verileceğini bildirdi.

Güngör, turnuvanın farklı ülkelerden takip edildiğini vurgulayarak, organizasyonun Türkiye'nin spor alanındaki yükselişinin somut göstergesi olduğunu aktardı.

Türkiye'de düzenlenen ilk resmi uluslararası pickleball turnuvası olduğunu aktaran Güngör, "Antalya'da inşa edilen profesyonel kapalı pickleball kortları, Türkiye'nin spor altyapısındaki gelişmişliğini ve uluslararası spor merkezi olma vizyonunu gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Turnuva, cuma günü final maçları ve ödül töreniyle sona erecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery