18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-067'
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-365'
18 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
17:00
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Antalya'da yetişen genç tenisçiler dünya kortlarında boy gösteriyor

Antalya'da faaliyet gösteren Megasaray Tenis Akademisi'nde birçok sporcu eğitim alırken, milli takımlara uzanan başarı hikayeleriyle kentin tenis altyapısına güç katıyor.

calendar 18 Şubat 2026 14:25
Haber: AA
Antalya'da yetişen genç tenisçiler dünya kortlarında boy gösteriyor
Antalya'da faaliyet gösteren Megasaray Tenis Akademisi'nde birçok sporcu eğitim alırken, milli takımlara uzanan başarı hikayeleriyle kentin tenis altyapısına güç katıyor.

Akademide yıl boyunca farklı yaş gruplarından 30 ila 40 sporcu eğitim görüyor. Çalışmalarını 15 antrenör eşliğinde yürüten sporcular, akademideki sıkı hazırlıklarını yurt içi ve dışındaki turnuvalarda elde ettikleri başarılarla taçlandırıyor.

Son dönemde özellikle genç kız sporcuların öne çıktığı akademide, Fransa Açık ve Wimbledon gibi grand slam organizasyonlarında mücadele eden isimler de bulunuyor.

Akademide farklı kategorilerde dünya sıralamasında yükseliş gösteren sporcular yer alırken, 6 sporcu milli takımlarda burslu olarak mücadele veriyor. Akademide, ilk 100 ve 200 basamaklarına yaklaşan sporcuların bulunması, altyapı çalışmalarının meyvesinin alındığı somut gösterge olarak değerlendiriliyor.

Antalya'nın tenis turizmi açısından önemli bir merkez haline gelmesine de katkı sunan akademi, bugüne kadar çok sayıda ulusal ve uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapmasıyla da öne çıkıyor. Kentin iklimi, tesis kalitesi ve antrenör kadrosu, özellikle Avrupalı sporcular için cazibe unsuru oluşturuyor.

İş insanı Kemal Şahin, AA muhabirine, Megasaray Tenis Akademisi'nin Türk tenisinin gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Akademide yetişen genç sporcular Ada Kumru ve Ramazan Kaan Oktay'ın Gençler Roland Garros ve Wimbledon'a katılacağını bildiren Şahin, 18 yaşındaki Letonyalı Adelina Lachinova'nın başarısını örnek gösterdi.

Şahin, "Dikkat çeken bir yükseliş sergiledi. Üç yıl önce akademiye geldiğinde dünya sıralamasında 300'lü basamaklardaydı. Geçtiğimiz hafta hem çiftlerde hem teklerde aldığı galibiyetlerle 50. sıraya kadar yükseldi. Bu çok büyük bir başarı." dedi.

Adelina Lachinova ise 300'lü sıralardan 50'nciliğe yükselmenin hem kendisi hem akademi için büyük başarı olduğunu vurguladı.

Akademinin kendisine her zaman destek verdiğini belirten Lachinova, ilk kez Women's Tennis Association (WTA) sıralamasında yer almanın çok iyi bir duygu olduğunu ifade etti.

Kısa vadede gençler kategorisinde grand slam turnuvalarında mücadele etmeyi hedeflediğini dile getiren Lachinova, uzun vadede profesyonel olarak organizasyonlarda yer almak istediğini ifade etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
