Ansu Fati için Manchester United açıklaması

Barcelona'nın geleceği parlak görülen genç yıldızlarından Ansu Fati'nin adı transferde sık sık Manchester United ile anılıyor.



Son iddialara göre Kırmızı Şaytanlar, 17 yaşındaki genç yıldız için 148 milyon avroyu gözden çıkardı ancak bu teklif Katalan ekibinden kabul görmedi.



"UNITED HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"



Ansu Fati'nin babası transfer için yaptığı açıklamada; "Barcelona'da olmaktan mutluyuz. Oğlum, şanslarını iyi değerlendirmeli çünkü şu anda dünyanın en iyisi Lionel Messi ile beraber oynuyor. United, haberleri doğru değil. Ansu burada mutlu ve hayallerinin peşinden gidiyor. Her maça ilk 11 başlamak zorunda değil. Yanında Griezmann ve Suarez de var. Ansu'nun önünde bolca zamanı var." dedi.



