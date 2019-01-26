Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü savunma hattını güçlendiriyor.
Legia Varşova, Michal Pazdan'ın Ankaragücü'ne transfer olacağını ve sağlık kontrolünden geçmek için Türkiye'ye gittiğini duyurdu
31 yaşındaki Polonyalı stoper Pazdan bu sezon 7 maça çıkarken 1 gol atma başarısı gösterdi.
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Legia Varşova, Michal Pazdan'ın Ankaragücü'ne transfer olacağını ve sağlık kontrolünden geçmek için Türkiye'ye gittiğini duyurdu
31 yaşındaki Polonyalı stoper Pazdan bu sezon 7 maça çıkarken 1 gol atma başarısı gösterdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın