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Ankaragücü'nden savunmaya Polonyalı takviye

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü Legia Varşova'dan Michael Pazdan transferini bitirmeye çok yakın

Kaynak: Sporx.com
Ankaragücü'nden savunmaya Polonyalı takviye
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26 Ocak 2019 11:28
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü savunma hattını güçlendiriyor.

Legia Varşova, Michal Pazdan'ın Ankaragücü'ne transfer olacağını ve sağlık kontrolünden geçmek için Türkiye'ye gittiğini duyurdu

31 yaşındaki Polonyalı stoper Pazdan bu sezon 7 maça çıkarken 1 gol atma başarısı gösterdi.

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