Ankaragücü rüzgarı tersine çevirdi: 2'de 2

Süper Lig'in 6. haftasında oynanması gereken erteleme maçında Ankaragücü ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 2-0 kazandı.



Karşılaşma o dönem Hatayspor'daki koronavirüs vakalarının artması nedeniyle ertelenmişti.



MKE Ankaragücü'nün golü 69. dakikada Zvonimir Sarlija ve 89. dakikada Paintsil'den geldi.



Hatayspor oyuncusu Gökhan Karadeniz, 50. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



ANKARAGÜCÜ 2'DE 2 YAPTI



Bu sonuçla birlikte Ankaragücü, puanını 8'e çıkardı ve ligdeki 2. galibiyetini aldı. Ankara ekibinin ligdeki ilk galibiyeti de 3 gün önce gelmişti. Hatayspor ise 18 puanla 8. sırada kaldı.



Ankaragücü, Süper Lig'in 13. haftasında Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Hatay ekibi ise aynı haftada Göztepe'ye konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Rayane'nin ceza yayının üzerinden çektiği sert şutta kaleci Fredrich, üzerine gelen topun sahibi oldu.

8. dakikada Lobjanidze'nin, ceza yayınının sağından çektiği şutta top kaleci Münir'de kaldı.

27. dakikada Endri Çekici'nin kaleye yaklaşık 35

metreden kullandığı serbest vuruşta kaleci Münir, topu soluna uzanarak tokatladı.

31. dakikada Selim Ilgaz sağ kanattan sürüklediği topla ceza sahasına girmeden çektiği sert şutu kaleci Fredrich son anda soluna uzanarak kurtardı.

42. dakikada Selim Ilgaz'ın soldan kullandığı köşe atışında kaleci Fredrich boşa çıktı. Ceza sahasının sağında top önüne düşen Sackey'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada hakem Hüseyin Göçek, Atakaş Hatayspor'dan Gökhan Karadeniz'e, Ender Aygören'e yaptığı hareketi önce devam ettirdi. Pozisyonu izlemesi tavsiye edilen Hüseyin Göçek, VAR incelemesini yaptıktan sonra 50. dakikada Gökhan Karadeniz'e kırmızı kart gösterdi.

59. dakikada Emre Güral'ın ceza sahasında kendisine verdiği pasla kaleciyle sağ çaprazda karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin vuruşunda kaleci Münir topa dokundu ve meşin yuvarlak sağ direğin dibinden kornere gitti.

64. dakikada Lobjanidze'nin sağdan ceza sahasına girerek kale sahasının içine çevirdiği topta bomboş pozisyondaki Emre Güral kötü bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak kalecide kaldı.

69. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Endri Çekici'nin soldan ortasında Emre Güral'ın altıpastan yaptığı kafa vuruşunda, topu takip eden Sarlija, arka direkte meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0.

75. dakikada MKE Ankaragücü ceza sahasında yaşanan karambolde topla kale sahasının önünde buluşan Billong'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

81. dakikada Sackey'in ceza sahasının dışı sağ

çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Fredrich son anda kurtardı.

89. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Soldan aldığı topla kale çizgisine kadar inen Paintsil, Sackey'in hatasını değerlendirerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi de geçen Paintsil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.



Stat: Eryaman



Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Tarık Ongun



MKE Ankaragücü: Fredrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan (Dk. 84 Şahverdi Çetin), Atakan Rıdvan Çankaya, Endri Çekici, Pinto, Ender Aygören (Dk. 56 Paintsil, Dk. 90+3 Cebril Karayel), Lobjanidze, Emre Güral (Dk. 90+3 Mücahit Can Akçay)



Atakaş Hatayspor: Münir, Popov, Sackey, Billong, Burak Can Çamoğlu (Dk. 72 Katranis), Rayane (Dk. 87 Mirkan Aydın), Ribeiro, Akintole (Dk. 87 Traore), Selim Ilgaz (Dk. 46 Boupendza), Gökhan Karadeniz, Diouf (Dk. 72 Barbosa)



Goller: Dk. 69 Sarlija, Dk. 89 Paintsil (MKE Ankaragücü)



Kırmızı kart: Dk. 50 Gökhan Karadeniz (Atakaş Hatayspor)



Sarı kartlar: Dk. 11 Diouf, Dk. 85 Boupendza, Dk. 90+1 Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Dk. 35 Pinto, Dk. 54 Ender Aygören, Dk. 86 Sarlija (MKE Ankaragücü)



