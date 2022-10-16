Ankaragücü'nde dev maça büyük ilgi; Kapalı gişe

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.



Eryaman Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgiyle 7 puan alan MKE Ankaragücü, geçen hafta İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral kazandı.



Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki sarı-lacivertli takımda sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.



Ligin en golcü (25) takımı olan Fenerbahçe ise başkent deplasmanında son 4 maçında elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlikle geliyor. Ligde son iki deplasman maçında (Konyaspor ve Beşiktaş) gol atamayan Jorge Jesus'un öğrencileri, başkentten 3 puanla dönmeye çalışacak.



Karşılaşma kapalı gişe



MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçına ev sahibi takımın taraftarları büyük bir ilgi gösterdi.



Maçın biletleri genel satışa çıktıktan sadece 13 dakika sonra tükendi. Eryaman Stadı'nda maç günü tribünlerin tamamı dolu olacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ