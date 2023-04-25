Ankaragücü-Kasımpaşa maçının günü değişti!

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa maçı, 29 Nisan Cumartesi gününe alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü-Kasımpaşa maçının günü değişti!
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25 Nisan 2023 16:19
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Kasımpaşa maçı, 29 Nisan Cumartesi gününe alındı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fikstür gereği 30 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda yapılacak MKE Ankaragücü-Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig müsabakası, güvenlik önlemlerinin tam olarak alınabilmesi gerekçesi ile 29 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacaktır." denildi.

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