Ankaragücü hem golden oldu hem penaltıdan

MKE Ankaragücü, Ümraniyespor maçının 33. dakikasında golü buldu ancak öncesinde penaltı olduğu kararı verildi. Hakem Mete Kalkavan, VAR uyarısı sonrası bu kez penaltıyı da iptal etti.

Haber; Sporx.com
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Ankaragücü hem golden oldu hem penaltıdan
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21 Mayıs 2023 16:37
Son güncelleme 21 Mayıs 2023 17:07
HangiKredi Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü arasındaki mücadelede çok tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı.

Mücadele 1-1 devam ederken Ankaragücü'nde Malcuit son çizgiye inip ortasını yaptı. Top Mustafa Eser'e çarparak Ankaragüçlü Djokanovic'e geldi. Ofsayt pozisyonunda olmayan Djokanovic, topu ağlara gönderdi.

Hakem Mete Kalkavan, golü iptal ederek öncesinde penaltı olduğu kararını verdi. VAR hakemi Alper Ulusoy, Mete Kalkavan'ı çağırarak pozisyonu incelemesini istedi. Hakem Mete Kalkavan, pozisyonu inceleyerek penaltıyı iptal etti ve mücadelenin hakem atışıyla başlamasını istedi.

BÜNYAMİN GEZER: "SEZONUN EN SKANDAL KARARI"

Eski hakem Bünyamin Gezer, pozisyon hakkında "Sezonun belki de en skandal kararı Ümraniye Ankaragücü maçında yaşandı. Ankaragücü'nün tertemiz attığı gol, öncesinde hatalı penaltı sonra VAR müdahalesi ile iptal edildi." yorumunu yaptı.

ANKARAGÜCÜ'NÜN TEPKİSİ: "REZALET!!!"

Ankaragücü, Mete Kalkavan'ın bu kararı sonrası "REZALET!!!" yazıp siyah fotoğraf paylaştı.

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