Ankaragücü hem golden oldu hem penaltıdan

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HangiKredi Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü arasındaki mücadelede çok tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı.Mücadele 1-1 devam ederken Ankaragücü'nde Malcuit son çizgiye inip ortasını yaptı. Top Mustafa Eser'e çarparak Ankaragüçlü Djokanovic'e geldi. Ofsayt pozisyonunda olmayan Djokanovic, topu ağlara gönderdi.Hakem Mete Kalkavan, golü iptal ederek öncesinde penaltı olduğu kararını verdi. VAR hakemi Alper Ulusoy, Mete Kalkavan'ı çağırarak pozisyonu incelemesini istedi. Hakem Mete Kalkavan, pozisyonu inceleyerek penaltıyı iptal etti ve mücadelenin hakem atışıyla başlamasını istedi.Eski hakem Bünyamin Gezer, pozisyon hakkında "Sezonun belki de en skandal kararı Ümraniye Ankaragücü maçında yaşandı. Ankaragücü'nün tertemiz attığı gol, öncesinde hatalı penaltı sonra VAR müdahalesi ile iptal edildi." yorumunu yaptı.Ankaragücü, Mete Kalkavan'ın bu kararı sonrası "