Ankaragücü attı, VAR'dan geri döndü

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe karşısında Ali Sowe ile golü buldu ancak VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal oldu. Başkent ekibinin Sowe dışında bir golü daha yine ofsayt gerekçesiyle geçerli olmadı.

Haber; Sporx.com
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Ankaragücü attı, VAR'dan geri döndü
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17 Ekim 2022 20:39
MKE Ankaragücü'nün, Fenerbahçe karşısında attığı bir gol VAR'dan geri döndü.

Mücadelenin 27. dakikasında hızlı gelişen hücumda Beridze içeri çevirdi. Ali Sowe ceza alanı içinden topu ağlara gönderdi.

Ancak Başkent ekibinin bulduğu gol, pozisyon başlangıcında Beridze'nin ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Ankaragücü, 34. dakikada bir kez daha Jese ile ağları havalandırdı ancak ofsayt nedeniyle, bu gol de geçerli sayılmadı.

Ankaragücü'nün sayılmayan ilk golünde pozisyon



Ankaragücü'nün sayılmayan ikinci golünde pozisyon



 

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