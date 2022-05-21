Angel Di Maria PSG'den resmen ayrıldı

PSG kulübü, Arjantinli yıldız Angel Di Maria'yla yolların ayrıldığını duyurdu.



Yapılan veda açıklamasında Arjantinli yıldız oyuncunun 7 yıllık serüveninde kulüp tarihine damga vurmayı başardığı belirtilirken bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.



PSG formasıyla 7 yılda 294 maça çıkan Di Maria, 18 kupa 91 gol ve 111 asist üretti. 34 yaşındaki Arjantinli ayrıca 111 asistiyle kulüp tarihinin gelmiş geçmiş en çok gol pası veren oyuncusu oldu.



Angel Di Maria 2015 yılında Manchester United'dan PSG'ye 63 milyon euroya transfer olmuştu. Yıldız oyuncunun Juventus'la anlaşmaya vardığı konuşuluyor...





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