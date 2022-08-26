Trabzonspor'un en büyük gol umutlarından Cornelius, hem Kopenhag'a elenmelerini hem de kendisinin iki maçta da suskun kalmasını Danimarka basınına değerlendirdi.Öncelikle kendisinin rakip defans arasında sıkıştığını belirten bordo-mavili futbolcu,diye konuştu.Cornelius maç ve kendilerinin favori gösterilmesiyle ilgili ise şunları söyledi:Maçtan sonra eski kulübüne mesaj verecek kadar kibar olmadığı yorumu yapılan haberde, Danimarkalı golcü, eski takım arkadaşlarını sadece tebrik ettiğini belirtti.