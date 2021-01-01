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Andre Drummond'a bu pozisyonda steps çalınmadı!

Philadelphia 76ers pivotu Andre Drummond, dün gece Brooklyn Nets'e karşı oynanan maçta tartışmalı bir pozisyonda başrol oynadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers pivotu Andre Drummond, dün gece Brooklyn Nets'e karşı oynanan maçta tartışmalı bir pozisyonda başrol oynadı.

Karşılaşmanın son çeyreğinin ilk dakikalarında Patty Mills'dan oldukça başarılı bir şekilde topu çalan Drummond, hızlı hücumda bastığı smaç öncesi üç adım atınca, Nets benchinden tepki gördü:



Kimileri bu pozisyona bariz steps gözüyle bakarken, birkaç kişi de NBA'de zaman zaman üçüncü adım atılmasına izin verildiği gerçeğini ortaya çıkardı.

Nets'in 114-105 galip geldiği maçta, Drummond 4 sayı, 6 ribaund ve 2 asist kaydetti.

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