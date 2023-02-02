Andre Ayew, Premier Lig'e dönüyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Andre Ayew, İngiltere'ye geri dönüyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ganalı oyuncu, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile 6 aylık bir sözleşme imzalamak için anlaşmaya vardı. Andre Ayew, bonservisini elinde bulunduruyordu.



Son olarak Al-Sadd'da forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 10 maçta 4 gol 1 asistlik performans göstermişti.





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