Andre Ayew, Premier Lig'e dönüyor

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Andre Ayew, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Andre Ayew, Premier Lig'e dönüyor
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02 Şubat 2023 19:31
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Andre Ayew, İngiltere'ye geri dönüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ganalı oyuncu, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile 6 aylık bir sözleşme imzalamak için anlaşmaya vardı. Andre Ayew, bonservisini elinde bulunduruyordu.

Son olarak Al-Sadd'da forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 10 maçta 4 gol 1 asistlik performans göstermişti.

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