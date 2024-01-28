Andre Ayew coştu, Le Havre 1 puan kurtardı!

Fransa Ligue 1 19. hafta maçında Lorient ile Le Havre karşı karşıya geldi. Lorient ev sahipliğinde oynanan maç 3-3 eşitlikle sona erdi. Konuk ekip Sabbi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Lorient 33. dakikada Louza ile karşılık verdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Lorient ikinci yarıya golle başladı. 51. dakikada Kari, takımını 2-1 öne geçirdi. 85'te Andre Ayew beraberlik golünü kaydederken, Bamba 90+3 dakikada Lorient'i yeniden öne geçirdi. Ayew yine sahneye çıktı ve Le Havre'ye bir puanı 90+4. dakikada getirdi.



Andre Ayew Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması da giymişti.



Bu sonuçla Le Havre puanını 23 yaptı. Lorient ise 13'e çıkardı. Ligin bir sonraki haftasında Lorient, Metz'e konuk olacak. Le Havre ise Monaco'ya konuk olacak.



Fransa'da aynı saatte oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları ise şöyle;



Clermont 1-1 Strasbourg

Reims 0-0 Nantes



