27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
1-152'
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
1-1
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
0-146'
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
2-0
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
2-1
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
2-1
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
1-0
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
3-1
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
4-1
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
1-3
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
2-1
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
1-050'
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
1-047'
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
0-053'
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
1-051'
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
0-149'
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
0-153'
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
2-0
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
2-0
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
3-2
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
1-148'
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
0-0
27 Kasım
PAOK-Brann
1-1
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
2-1
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
4-0
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
2-1
27 Kasım
FC Porto-Nice
3-0
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
2-152'
27 Kasım
Genk-Basel
2-052'
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
2-052'
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
0-451'
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
1-051'
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
1-0DA
27 Kasım
Rangers-Braga
1-048'
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
0-254'
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
0-151'

Anderson Talisca'dan derbi mesajı ve golü için açıklama!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, Ferençvaroş maçının ardından konuştu.

27 Kasım 2025 23:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Anderson Talisca'dan derbi mesajı ve golü için açıklama!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Ferençvaroş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"PERFORMANSIMIZI POZİTİF BULUYORUM"

Mücadeleyi değerlendiren Talisca,"Zor bir maç oldu. Maç başlarken stratejimiz topa sahip olmaktı. Girdiğimiz pozisyonları daha iyi değerlendirebilirdik. Takım olarak çok mücadele ettik. Kendi performansımı pozitif buluyorum. Oynamak için çok çalışıyorum. Hem performansımı hem mücadelemi olumlu buluyorum." dedi.



GALATASARAY DERBİSİ İÇİN AÇIKLAMA

Takımın genel form durumuna dikkat çeken Brezilyalı yıldız, "Takımın son dönemdeki performansı çok iyi, iyi maçlar çıkardık. Takım içinde iyi bir birliktelik var, bu da güç katıyor. Pazartesi önemli bir maç oynayacağız. Evimizde oynayacağız, tek hedefimiz kazanmak ve sezon içinde pozitif bir adım atıp ligde en üst sıraya çıkmak." ifadelerini kullandı.

"BU TARZ GOLLERE ÇOK ÇALIŞIYORUM" 

Son olarak attığı golle ilgili konuşan Talisca, "Önemli bir goldü. Archie ortaladı, Levent indirdi. Bu tarz gollere çok çalışıyorum. Sağ ayağımla çok gol atamıyorum ama yine de güzel bir gol oldu." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
