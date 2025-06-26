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Anderlecht'ten Cuesta'ya kanca!

Galatasaray'da beklentilerin uzağında kalan Carlos Cuesta için Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht, talip oldu.

calendar 26 Haziran 2025 10:20 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025 10:27
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Anderlecht'ten Cuesta'ya kanca!
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Galatasaray'da geçen sezonun devre arasında Belçika Ligi ekibi Genk'ten 8 milyon Euro'ya transfer edilen Carlos Cuesta'ya Anderlecht talip oldu.

MAKSİMUM 5 MİLYON EURO

Belçika Ligi'nin köklü köklü kulüplerinden olan Anderlecht'in Galatasaray'a maksimimum 5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunacağı gelen haberler arasında.


GALATASARAY'IN REDDETMESİ BEKLENİYOR

Sarı-kırmızlılar, Cuesta'yı zarar etmeden elden çıkarmayı düşünüyor. Bu yüzden de Anderlecht'in teklifi yetersiz bulunup reddedilmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Galatasaray ile 9 maçta süre alan 26 yaşındaki futbolcu, gol veya asist katkısı yapamadı. Cuesta'nın Galatasaray ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. 


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