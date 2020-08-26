Ancelotti 3. kez James Rodriguez'i alıyor!

Bir süre önce Galatasaray'ın gündeminde olduğu yazılan James Rodriguez adım adım Premier Lig'e gidiyor.



İngiliz basınından Telegraph, James Rodriguez'in Everton ile anlaştığı ve Real Madrid'den bonservisiyle transferinin gerçekleşmek üzere olduğu kaydedildi. Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'e istediği, ardından Bayern Münih'e de aldırdığı Kolombiyalı yıldızın bu kez Everton formasıyla İtalyan hocanın takımında yer alacağı kaydedildi.



Transfer konusunda yaşanan bu gelişme sürpriz olarak nitelendirilirken Rodriguez'in resmi imzalarının çok geçmeden atılacağı vurgulandı.



2014 yılında 65 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan James Rodriguez 2017'de Bayern Münih'te kiralık olarak oynadı ve Ancelotti ile ikinci kez çalışma fırsatı buldu. Ancelotti'nin James Rodriguez'i Napoli'de çalıştığı dönemde de istediği ve ayrıca Ocak ayında da James Rodriguez - Everton dedikodularının döndüğü biliniyor.



