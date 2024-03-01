Anadolu Efes zorlu deplasmanda mağlup oldu

THY EuroLeague karşılaşmasında Anadolu Efes deplasmanda Partizan'a 100-90 yenildi.

Haber; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Anadolu Efes zorlu deplasmanda mağlup oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2024 00:17
Son güncelleme 01 Mart 2024 01:15
Basketbol THY EuroLeague'nin 27. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan Mozzart Bet'e 100-90 mağlup oldu.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, organizasyonda 16. yenilgisini yaşadı. Partizan ise 13. galibiyetini aldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan maçın ilk periyodu, Anadolu Efes'in 20-17 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte toparlanan Partizan Mozzart Bet, soyunma odasına 43-40 önde gitti.

Ev sahibi takım, başa baş geçen üçüncü periyodu 64-59 üstün bitirdi. Dördüncü ve son çeyrekte Aleksa Avramovic'in sergilediği etkili performansla farkı açan Partizan, sahadan 100-90 galip ayrıldı.

Kaydettiği 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan Avramovic, galibiyette başrol üstlendi. Anadolu Efes'te ise Will Clyburn'ün 17 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery