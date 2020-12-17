Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahada

THY EuroLeague'de temsilcilerimiz 15. haftada sahaya çıkıyor. Çift maç haftasının ikinci maç gününde Anadolu Efes İstanbul'da, Fenerbahçe ise Kaunas'ta parkeye çıkacak.
Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı beIN Sports Haber canlı yayınlayacak.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon 14 karşılaşmaya çıkarken 7 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik AX Armani Exchange Milan ise 8 galibiyet aldı, 5 kez mağlup oldu.
ANADOLU EFES, İSTANBUL'DA HİÇ KAYBETMEDİ
Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında bugüne kadar 30 kez karşılaşırken, lacivert beyazlılar 21 galibiyet ve dokuz mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında, 1996 yılında Koraç Kupası Finali'nde ilk maçı 76-68 kazanan lacivert beyazlılar, ikinci maçı 77-70 kaybetmesine rağmen kupayı kazanmayı başarmıştı. Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 28 karşılaşmada ise lacivert beyazlılar 20 galibiyet ve sekiz mağlubiyet elde etti. AX Armani Exchange Milan ile İstanbul'da oynanan 15 karşılaşmada da Anadolu Efes kazandı.
FENERBAHÇE BEKO, ZALGIRIS DEPLASMANINDA
Fenerbahçe Beko, Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacak.
Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
Organizasyonda çıktığı son 7 maçta 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i yenerek moral bulmak istiyor. Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan ve 9'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor.
JAN VESELY VE ALEX PEREZ YOK
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jan Vesely ile Alex Perez, karşılaşmada forma giyemeyecek.
EUROLEAGUE'DE GÜNÜN PROGRAMI
20.30 Anadolu Efes - AX Armani Exchange Milan (İtalya)
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Beko
22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - ALBA Berlin (Almanya)
Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı beIN Sports Haber canlı yayınlayacak.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon 14 karşılaşmaya çıkarken 7 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik AX Armani Exchange Milan ise 8 galibiyet aldı, 5 kez mağlup oldu.
ANADOLU EFES, İSTANBUL'DA HİÇ KAYBETMEDİ
Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında bugüne kadar 30 kez karşılaşırken, lacivert beyazlılar 21 galibiyet ve dokuz mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında, 1996 yılında Koraç Kupası Finali'nde ilk maçı 76-68 kazanan lacivert beyazlılar, ikinci maçı 77-70 kaybetmesine rağmen kupayı kazanmayı başarmıştı. Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 28 karşılaşmada ise lacivert beyazlılar 20 galibiyet ve sekiz mağlubiyet elde etti. AX Armani Exchange Milan ile İstanbul'da oynanan 15 karşılaşmada da Anadolu Efes kazandı.
FENERBAHÇE BEKO, ZALGIRIS DEPLASMANINDA
Fenerbahçe Beko, Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacak.
Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
Organizasyonda çıktığı son 7 maçta 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i yenerek moral bulmak istiyor. Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan ve 9'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor.
JAN VESELY VE ALEX PEREZ YOK
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jan Vesely ile Alex Perez, karşılaşmada forma giyemeyecek.
EUROLEAGUE'DE GÜNÜN PROGRAMI
20.30 Anadolu Efes - AX Armani Exchange Milan (İtalya)
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Beko
22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - ALBA Berlin (Almanya)