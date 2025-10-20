20 Ekim
Anadolu Efes'ten 4'te 4!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Karşıyaka'yı 101-87 mağlup etti.

20 Ekim 2025 21:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftasının kapanış maçında Anadolu Efes, deplasmanda Karşıyaka'yı 101-87 yendi.

Anadolu Efes'in 4'te 4 yaptığı ligde, Karşıyaka 3. mağlubiyetini yaşadı.

İlk 5 dakikası 14-12 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçilen ilk periyodun kalan bölümünde 3 sayılık basketlerle etkili olan Karşıyaka, periyodu 34-25 önde bitirdi.

İkinci periyodun 15. dakikasında Larkin'in 3 sayılık basketiyle Anadolu Efes 39-39 eşitliği yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğü bırakmayan Karşıyaka, soyunma odasına 50-47 önde gitti.

Üçüncü periyoda 9-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada 6 sayılık farka ulaştı: 50-56. Karşıyaka'nın öne geçmesine izin vermeyen Anadolu Efes periyodu 71-65 üstün tamamladı.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, müsabakadan 101-87 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz

Karşıyaka: Chiozza 12, Manning 6, Alston 22, Samet Geyik 10, Moore 12, Young 20, Gordic 5, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Mert Celep

Anadolu Efes: Larkin 21, Erkan Yılmaz 2, Dessert 9, Babb, Smits 13, Şehmus Hazer 8, Loyd 12, Dozier 15, Swider 11, Jones 10, Sarper David Mutaf

1. Periyot: 34-25

Devre: 50-47

3. Periyot: 65-71

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
