Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off turu ilk maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'la deplasmanda karşılaşacak.



OAKA'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele, S Sport 2 ve EXXEN'den yayınlanacak.



Normal sezonda son yenilgisini Panathinaikos AKTOR'a karşı deplasmanda 104-89'luk skorla yaşayan Anadolu Efes, bu maçın ardından çıktığı 8 mücadeleyi de kazanarak sezonu 6. sırada tamamladı, direkt play-off'lara yükseldi.



Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR, geçen yıl kazandığı şampiyonluğun ardından bu yıl normal sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off bileti altı.



Beş maç üzerinden oynanacak seride 3 galibiyet alan takım, Dörtlü Final'e yükselecek. Sezonu daha üst sırada bitiren Panathinaikos AKTOR, ev sahibi avantajına sahip.



İki takım arasında oynanan 34 maçın 27'sini ev sahibi takımlar kazandı. 7 maçın 4'ünde Panathinaikos AKTOR, 3'ünde ise Anadolu Efes deplasmanda galibiyete uzandı.



Normal sezonda İstanbul'da oynanan müsabakayı lacivert-beyazlılar 93-67'lik skorla kazanırken, Yunanistan'daki karşılaşmayı ise Panathinaikos AKTOR 104-89'luk skorla galip tamamladı.



Eşleşmenin bir sonraki karşılaşması 24 Nisan Perşembe günü TSİ 21.30'da yine Panathinaikos AKTOR'un ev sahipliğinde OAKA'da oynanacak.



