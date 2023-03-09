Anadolu Efes'in konuğu Maccabi Tel Aviv

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında 10 Mart Cuma günü İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.



Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.



Lacivert-beyazlılar, 26 maçta 13 galibiyet ve 13 yenilgiyle 10. sırada bulunuyor.



Dün konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 78-74 yenen Maccabi Tel Aviv ise 27 maç sonunda 14 galibiyet, 13 yenilgiyle 8. sırada yer alıyor.



Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibine deplasmanda 80-72 yenilmişti.



- Avrupa'da 794. randevu



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 794. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 793 karşılaşmada 451 galibiyet ve 342 yenilgi yaşadı.



Avrupa Ligi'nde ise 546. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 545 mücadelenin 294'ünü kazandı, 251'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.





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