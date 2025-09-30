30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
1-0
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-5
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
2-1
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
1-5
30 Eylül
Chelsea-Benfica
1-0
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
3-0
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
5-1
30 Eylül
Marsilya-Ajax
4-0
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
2-2

Anadolu Efes, galibiyetle başladı!

Anadolu Efes, THY EuroLeague ilk hafta maçında Maccabi Tel Aviv'i 85-78 mağlup etti.

calendar 30 Eylül 2025 20:35 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 23:07
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes, galibiyetle başladı!
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in ilk haftasında İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı ile karşı karşıya geldi.

Karadağ'ın Podgorica kentindeki Moraca Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Anadolu Efes 85-78 kazandı.

MACCABI, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ



Çekişmeli geçen ilk çeyrek 21-19 Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı. Soyunma odasına ise 44-40 Maccabi önde girdi.

Güvenlik gerekçesiyle Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan müsabakada 16'şar sayı kaydeden Jordan Loyd ile Rolands Smits, galibiyette önemli rol oynadı.

Lacivert-beyazlı ekip, ikinci hafta maçında 3 Ekim Cuma günü aynı salonda bir diğer İsrail temsilcisi Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Moraca

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Jordi Aliaga (İspanya), Guido Giovannetti (İtalya)

Anadolu Efes: Larkin 14, Cordinier 7, Weiler-Babb 12, Ercan Osmani 12, Jones 6, Şehmus Hazer, Loyd 16, Papagiannis 2, Smits 16, Swider, Erkan Yılmaz

Maccabi Rapyd: Blatt 6, Clark 7, Brissett 9, Hoard 15, Sorkin 15, Santos 6, Trifunovic 2, Walker 3, Rayman, Dibartolomeo 4, Dowtin 8, Leaf 3

1. Periyot: 21-19

Devre: 40-44

3. Periyot: 60-59

Beş faulle çıkan: 34.03 Clark (Maccabi Rapyd)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
