Anadolu Efes, erteleme maçında kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 88-69 yendi.



Salon: 90. Yıl Spor Salonu



Hakemler: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Ali Köseoğlu



Semt77 Yalovaspor: Jones 10, Williams 8, Lee 13, Mert Celep 8, Luka Rupnik 11, Oğulcan Baykan 2, İsmail Kerem Gülmez, İlkan Karaman 3, Can Altıntığ 12, Muhammed Doğan Şenli 2



Anadolu Efes: Micic 12, Moerman 12, Simon 12, Yiğitcan Saybir 4, Bryant 8, Ömer Can İlyasoğlu, Erten Gazi 5, Pleiss 23, Buğrahan Tuncer 12



1. periyot: 15-24



Devre: 35-50



3. periyot: 52-63





