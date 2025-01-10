Anadolu Efes, ASVEL'e kaybetti!

THY EuroLeague 20. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında ASVEL ile karşı karşıya geldi.



Anadolu Efes, sahadan 82-76 yenilgiyle ayrıldı.



Lacivert-beyazlı takım, yeni başantrenörü Luca Banchi yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 3'ü üst üste olmak üzere 10. yenilgisini yaşadı. ASVEL ise organizasyonda 9. galibiyetini aldı.



Karşılaşmaya etkili başlayan LDLC ASVEL, 3. dakikayı 9-3 üstün geçti. Art arda 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle toparlanan Anadolu Efes, 4. dakikada beraberliği yakaladı: 9-9. Oturu ile pota altını etkili kullanan lacivert-beyazlılara dış atışlardan kaydettiği 3 basketle yanıt veren LDLC ASVEL, ilk periyodu 24-20 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte ASVEL, Anadolu Efes karşısında 15. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 24-33. Oyunun kontrolünü eline geçirerek 9-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 18. dakikada skoru 33-33'e getirdi. Kalan bölümde Ercan Osmani ile skor üretmeye devam ederek öne geçen lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 41-38 üstün gitti.



Müsabakanın üçüncü periyodunda milli oyuncu Shane Larkin sahneye çıktı. Anadolu Efes, Larkin'in kazandırdığı sayılarla 26. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 57-46. Fransa temsilcisi, De Colo'nun 3 sayılık basketleriyle farkı 5'e çekti ve Anadolu Efes, dördüncü çeyreğe 66-61 önde girdi.



Dördüncü periyotta Anadolu Efes, skor üretmekte zorlandı. LDLC ASVEL, çoğunluğu serbest atışlardan basketlerle 36. dakikada 5 sayılık fark elde etti: 68-73. Lacivert-beyazlılar, farkı 1'e indirmesine rağmen bu periyotta iyi performans sergileyen Tarık Black'i durdurmayı başaramadı ve ASVEL, karşılaşmadan 82-76 galip ayrıldı.



Bu karşılaşmada Anadolu Efes'te Elijah Bryant THY EuroLeague'deki bin 500 sayı, Vincent Poirier ise 200 blok barajına ulaştı.



Salon: Basketbol Gelişim Merkezi



Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Anne Panther (Almanya), Alberto Baena (İspanya)



Anadolu Efes: Larkin 14, Thompson 7, Johnson 1, Ercan Osmani 13, Poirier 14, Smits 3, Oturu 8, Bryant 12, Beaubois, Nwora 4, Hollatz



LDLC ASVEL: Lee 6, Maledon 15, Roberson 7, Ajinca 6, Sako 4, Harrison 11, Jackson, De Colo 16, Lighty 2, Black 15



1. periyot: 20-24



Devre: 41-38



3. periyot: 66-61



Beş faulle çıkanlar: 36.22 Lighty (ASVEL), 39.47 Smits (Anadolu Efes)



