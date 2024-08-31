Fenerbahçe'nin, İtalya temsilcisi Fiorentina ekibinden kadrosuna kattığı Faslı futbolcu Sofyan Amrabat, sarı-lacivertli kulübün 117 yıllık tarihindeki 192. yabancı futbolcu oldu.
Fenerbahçe tarihinde en fazla forma giyen oyuncular Brezilyalılar oldu. Bugüne kadar 28 Brezilyalı isim sarı-lacivertli ekipte top koştururken, bu sayıyı 17 futbolcuyla Yugoslavyalı oyuncular takip etti.
Bu sezon öncesine kadar tarihte 189 yabancı futbolcu transferi yapan Fenerbahçe; Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat transferleriyle bu sayıyı 192'ye çıkardı.
Sarı-lacivertlilerin 4. Faslı oyuncusu
Amrabat ile anlaşmayı sağlayan Fenerbahçe, tarihteki 4. Faslı oyuncusunu kadrosuna kattı.
2016-2017 sezonu öncesinde Sivasspor'dan Aatıf Chahechouhe'yu transfer ederek ilk Faslı futbolcu takviyesini gerçekleştiren sarı-lacivertliler, bir sonraki sezonda ise Nabil Dirar'ı kadrosuna dahil etti.
Fenerbahçe, bu sezon aynı ülkeden 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı.
Fas Milli Takımı'nın formasını giyen forvet Youssef En-Nesyri'yi Sevilla'dan kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, bir başka milli futbolcu Sofyan Amrabat'la tarihteki dördüncü Faslı oyuncu transferini yapmış oldu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Amrabat, aynı zamanda Türkiye'de Kayserispor ve Galatasaray forması giyen, şu anda da Yunanistan ekiplerinden AEK'da oynayan Nordin Amrabat'ın kardeşi.
Fiorentina ile 120 dakika sahada kaldı, ertesi gün Türkiye'ye geldi
Sofyan Amrabat, Fiorentina'nın UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında Macaristan'ın Puskas Akademia ile deplasmanda oynadığı müsabakada 120 dakika forma giydi.
Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşma önce uzatmalara, ardından penaltılara giderken, İtalyan ekibi penaltı atışları sonrasında lig aşamasına kalmayı başarmıştı.
Fiorentina'yla maça çıkıp, takımının UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmasına katkı sağlayan Faslı oyuncu, maçtan sonraki gün İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'yle anlaşmaya vardı.
Amrabat'ın 7. kulübü Fenerbahçe oldu
Futbola Hollanda'da başlayan Sofyan Amrabat, Utrecht altyapısında çeşitli yaş gruplarında forma giydikten sonra A takıma yükseldi.
2 yıllık A takım tecrübesinin ardından Feyenoord'a transfer olan Amrabat, daha sonra Belçika ekiplerinden Club Brugge ile anlaşmaya vardı.
Club Brugge formasını 1 sezon giydikten sonra İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya kiralık giden Amrabat, burada da 1 yıl forma giyip Fiorentina'ya transfer oldu.
2022 Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından söz ettiren 28 yaşındaki futbolcu, geçen yılı kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da geçirdi.
Fenerbahçe, Faslı futbolcunun yedinci kulübü oldu.
Fenerbahçe'nin yabancı futbolcuları
Fenerbahçe'nin, Sofyan Amrabat da dahil olmak üzere 117 yılda kadrosuna dahil ettiği 192 futbolcu ülkelerine göre şöyle:
Brezilya (28): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues
Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.
Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer
Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde
Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack
Portekiz (7): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma
Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Zanka
Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.
Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel
Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan
Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku
İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi
Sırbistan (4): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic
Fransa (4): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin
Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat
Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed
İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci
Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti
Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter
Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov
Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni
İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado
Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi
Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski
İngiltere (3): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent
Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic
Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic
Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev
Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi
Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia
İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen
Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel
Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla
İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh
Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc
Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette
Çekya(2): Michal Kadlec, Filip Novak
Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai
Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski
Güney Afrika (1): John Moshoeu
İsrail (1): Haim Revivo
Meksika (1): Diego Reyes
Kosova (1): Vedat Muric
Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues
Ekvador (1): Enner Valencia
Kongo (1): Marcel Tisserand
Tanzanya (1): Mbwana Samatta
Güney Kore (1): Min-jae Kim
Sierra Leone (1): Steven Caulker
Belçika (1): Michy Batshuayi
Norveç (1): Joshua King
Not: Aurelio, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Baliç ve Boliç bu yüzden listede yer almamıştır.
Fenerbahçe tarihinde en fazla forma giyen oyuncular Brezilyalılar oldu. Bugüne kadar 28 Brezilyalı isim sarı-lacivertli ekipte top koştururken, bu sayıyı 17 futbolcuyla Yugoslavyalı oyuncular takip etti.
Bu sezon öncesine kadar tarihte 189 yabancı futbolcu transferi yapan Fenerbahçe; Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat transferleriyle bu sayıyı 192'ye çıkardı.
Sarı-lacivertlilerin 4. Faslı oyuncusu
Amrabat ile anlaşmayı sağlayan Fenerbahçe, tarihteki 4. Faslı oyuncusunu kadrosuna kattı.
2016-2017 sezonu öncesinde Sivasspor'dan Aatıf Chahechouhe'yu transfer ederek ilk Faslı futbolcu takviyesini gerçekleştiren sarı-lacivertliler, bir sonraki sezonda ise Nabil Dirar'ı kadrosuna dahil etti.
Fenerbahçe, bu sezon aynı ülkeden 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı.
Fas Milli Takımı'nın formasını giyen forvet Youssef En-Nesyri'yi Sevilla'dan kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, bir başka milli futbolcu Sofyan Amrabat'la tarihteki dördüncü Faslı oyuncu transferini yapmış oldu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Amrabat, aynı zamanda Türkiye'de Kayserispor ve Galatasaray forması giyen, şu anda da Yunanistan ekiplerinden AEK'da oynayan Nordin Amrabat'ın kardeşi.
Fiorentina ile 120 dakika sahada kaldı, ertesi gün Türkiye'ye geldi
Sofyan Amrabat, Fiorentina'nın UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında Macaristan'ın Puskas Akademia ile deplasmanda oynadığı müsabakada 120 dakika forma giydi.
Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşma önce uzatmalara, ardından penaltılara giderken, İtalyan ekibi penaltı atışları sonrasında lig aşamasına kalmayı başarmıştı.
Fiorentina'yla maça çıkıp, takımının UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmasına katkı sağlayan Faslı oyuncu, maçtan sonraki gün İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'yle anlaşmaya vardı.
Amrabat'ın 7. kulübü Fenerbahçe oldu
Futbola Hollanda'da başlayan Sofyan Amrabat, Utrecht altyapısında çeşitli yaş gruplarında forma giydikten sonra A takıma yükseldi.
2 yıllık A takım tecrübesinin ardından Feyenoord'a transfer olan Amrabat, daha sonra Belçika ekiplerinden Club Brugge ile anlaşmaya vardı.
Club Brugge formasını 1 sezon giydikten sonra İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya kiralık giden Amrabat, burada da 1 yıl forma giyip Fiorentina'ya transfer oldu.
2022 Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından söz ettiren 28 yaşındaki futbolcu, geçen yılı kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da geçirdi.
Fenerbahçe, Faslı futbolcunun yedinci kulübü oldu.
Fenerbahçe'nin yabancı futbolcuları
Fenerbahçe'nin, Sofyan Amrabat da dahil olmak üzere 117 yılda kadrosuna dahil ettiği 192 futbolcu ülkelerine göre şöyle:
Brezilya (28): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues
Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.
Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer
Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde
Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack
Portekiz (7): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma
Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Zanka
Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.
Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel
Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan
Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku
İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi
Sırbistan (4): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic
Fransa (4): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin
Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat
Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed
İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci
Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti
Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter
Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov
Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni
İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado
Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi
Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski
İngiltere (3): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent
Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic
Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic
Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev
Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi
Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia
İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen
Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel
Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla
İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh
Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc
Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette
Çekya(2): Michal Kadlec, Filip Novak
Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai
Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski
Güney Afrika (1): John Moshoeu
İsrail (1): Haim Revivo
Meksika (1): Diego Reyes
Kosova (1): Vedat Muric
Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues
Ekvador (1): Enner Valencia
Kongo (1): Marcel Tisserand
Tanzanya (1): Mbwana Samatta
Güney Kore (1): Min-jae Kim
Sierra Leone (1): Steven Caulker
Belçika (1): Michy Batshuayi
Norveç (1): Joshua King
Not: Aurelio, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Baliç ve Boliç bu yüzden listede yer almamıştır.
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