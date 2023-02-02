Beşiktaş'ın transferini KAP'a açıkladığı Amir Hadziahmetovic için Galatasaray itirafı geldi.



Konyaspor CEO'su Mustafa Göksu, Bosnalı futbolcu için daha önce Galatasaray'la da görüştüklerini söyledi.



Göksu, "Amir Hadziahmetovic için Başkanlar seviyesinde Galatasaray'la bir görüşme oldu. Amir, Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi" ifadelerini kullandı.



Başarılı futbolcuyla yeni sözleşme imzalamak istediklerini ancak Amir'in kararını değiştirmediğini söyleyen Mustafa Göksu, "Amir, gitmek istediğini söyledi ve kulüpteki alacaklarını bıraktı. Konyaspor, totalde 5 milyon Euro seviyesinde gelir elde etti" sözlerini sarf etti.





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