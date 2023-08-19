Amir Ghalenoei, İstanbulspor - Kayserispor maçını takip etti

İran A Milli Takım Teknik Direktörü Amir Ghalenoei, İstanbulspor - Kayserispor maçını tribünden izledi.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Amir Ghalenoei, İstanbulspor - Kayserispor maçını takip etti
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19 Ağustos 2023 00:26
Süper Lig'in 2'nci haftasında İstanbulspor ile Kayserispor Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada İran Milli Takım Teknik Direktörü Amir Ghalenoei, tribünde yer aldı. 12 Ocak'ta düzenlenecek Asya Kupası öncesi ekibiyle beraber aday kadro belirleyecek Amir Ghalenoei, İstanbulspor karşılaşmasında Kayserispor forması giyen Ali Karimi'yi izledi.

Öte yandan Kayserispor'da forma giyen diğer bir İranlı oyuncu Majid Hosseini karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

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