Amine Gouiri'nin milli takım kararsızlığı

Rennes'in 23 yaşındaki golcüsü Amine Gouiri'yi milli takım konusunda zor bir karar bekliyor.



Alt yaş gruplarından bu yana Fransa milli takımı formasını giyen ve Cezayir milli takımından da teklif alan Gouiri, milli takım konusunda kararını kısa sürede vermesi gerekiyor.



Fransız basınında yer alan habere göre; Fransa ve Cezayir milli takımından birini seçecek olan genç golcünün henüz bir karar vermediği belirtildi.



Öte yandan Cezayir basınında çıkan iddialara göre, Gouiri'nin Fransa milli takımında forma şansının zor olacağı ve bu yüzden genç golcünün Cezayir milli takımına yakın olduğu iddia edildi.



''KARARINI KISA SÜREDE AÇIKLAYACAK''



Konuyla alakalı konuşan Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice çıkan iddiaları yalanlayarak ''Amine ile milli takım konusunu konuştum. Kafası biraz karışık. Henüz bir yeri seçmedi. Kararını çok kısa bir sürede açıklayacak.'' şeklinde konuştu.



