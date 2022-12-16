Amatör futbolcunun hayatını masör kurtardı

Samsun'da oynanan maç sırasında dili boğazına kaçan futbolcuya ilk müdahaleyi yaparak hayatını kurtaran Suluova Sebatspor takımı masörü Mustafa Özen, yaşadıklarını anlattı.



TFF Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta Karasamsunspor ile Suluova Sebatspor arasında Samsun Halim Batur Stadı'nda, 4 Aralık'ta oynanan maçın 85. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası Karasamsunsporlu İlkim Duzcu (23), dilinin boğazına kaçması sonucu nefessiz kalarak yere düştü.



Olayı gören Suluova Sebatspor'un masörü Mustafa Özen, çene açma vidası ve nefes yolu açma aparatıyla dilini dışarı çıkartıp İlkim Duzcu'nun nefes almasını sağladı. Daha sonra sağlık ekiplerinin müdahale ettiği oyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Mustafa Özen, AA muhabirine, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu eski bir güreşçi olduğunu söyledi. İlk yardım ve masörlük belgesi olduğunu belirten Özen, pek çok kulüpte ilk yardım ekibi ive masörlük görevlerinde bulunduğunu anlattı.



Karasamsunspor maçında oyuncuya müdahale ederek hayata tutunmasını sağladığını vurgulayan Özen, benzer durumların daha önce de başına geldiğini dile getirdi.



Bu gibi olaylarda hızlı ve bilinçli müdahalenin hayat kurtardığına işaret eden Özen, "O anlar çok duygulu anlardı. Diğer oyuncu arkadaşların da çok fedakarlığı vardı, çenesini açmak için uğraşmışlardı. Vicdanen çok rahatız, futbolcu arkadaşımız çok iyi durumda." dedi.



Özen, çene açma vidası ve solunum yolu açma cihazının acil durumlarda nasıl kullanıldığını da gösterdi.





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