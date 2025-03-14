Amartey hala takım bulamadı

Beşiktaş ile sezon başında sözleşmesini fesih eden Daniel Amartey, halen kulüpsüz.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Amartey hala takım bulamadı
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14 Mart 2025 13:03
Beşiktaş'ın 13 Eylül'de yollarını ayırdığı Daniel Amartey, halen kendisine kulüp bulamadı.

FUTBOLU BIRAKABİLİR

Aylardır boşta olan 30 yaşındaki Ganalı oyuncunun sezon sonunda futbolu bırakabileceği de iddia edildi.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş'a Leicester Cityden bedelsiz olarak 23/24 sezonunun yaz ayında gelen Amartey, forma giydi süreçte gösterdiği kötü performans ile taraftarlar arasında eleştirilerin odak noktası olmuştu.

Beşiktaş formasını 27 kez giyen Daniel Amartey, 1 gol kaydetti.
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