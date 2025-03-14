Amartey hala takım bulamadı

Beşiktaş'ın 13 Eylül'de yollarını ayırdığı Daniel Amartey, halen kendisine kulüp bulamadı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
FUTBOLU BIRAKABİLİR
Aylardır boşta olan 30 yaşındaki Ganalı oyuncunun sezon sonunda futbolu bırakabileceği de iddia edildi.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Beşiktaş'a Leicester Cityden bedelsiz olarak 23/24 sezonunun yaz ayında gelen Amartey, forma giydi süreçte gösterdiği kötü performans ile taraftarlar arasında eleştirilerin odak noktası olmuştu.
Beşiktaş formasını 27 kez giyen Daniel Amartey, 1 gol kaydetti.
FUTBOLU BIRAKABİLİR
Aylardır boşta olan 30 yaşındaki Ganalı oyuncunun sezon sonunda futbolu bırakabileceği de iddia edildi.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Beşiktaş'a Leicester Cityden bedelsiz olarak 23/24 sezonunun yaz ayında gelen Amartey, forma giydi süreçte gösterdiği kötü performans ile taraftarlar arasında eleştirilerin odak noktası olmuştu.
Beşiktaş formasını 27 kez giyen Daniel Amartey, 1 gol kaydetti.