Amara Diouf transferinde duygusal detay: Babasının vasiyeti!

Amara Diouf 14 yaşındayken babası, Juventus'un teklifini reddetti. Sebebi ise oğlunun, İslami değerleri iyi öğrenmesini istemesiydi. Aralık 2024'te babasını kaybeden Diouf, dinine uygun Türkiye'nin takımı olduğu için F.Bahçe'ye "Evet" dedi.

calendar 03 Haziran 2025 10:54
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Amara Diouf transferinde duygusal detay: Babasının vasiyeti!
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Sezonu büyük hayal kırıklığıyla sonlandıran Fenerbahçe, geleceğe yönelik ilk transfer hamlesini olumlu sonuçlandırdı. Genç ve dinamik bir oyuncu arayışındaki sarılacivertliler, Senegal'de Generation Foot forması giyen 16 yaşındaki Amara Diouf ile anlaşmaya vardı.

JUVENTUS'U REDDETTİ

Müslüman oyuncu; Red Bull Global Futbol Başkanı Jürgen Klopp başta olmak üzere Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Juventus scoutları tarafından takip edildi.

Kariyerini yöneten baba Ady Diouf, 14 yaşındayken ilk ciddi teklifi İtalyan devi Juventus'tan aldı. Ancak oğlunun İslami değerleri daha iyi öğrenmesi ve ülkenin dinine uygun olmaması nedeniyle reddetti.


BABASININ VASİYETİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Diouf, Aralık 2024'te babasını kaybetti. Fenerbahçe, genç yetenekle ilk olarak geride kalan dönemin devre arasında temas kurup kulübüne 1.5 milyon Euro teklif sundu ancak olumlu yanıt alamadı. Sezonun bitmesiyle sarı-lacivertliler, bir kez daha nabız yokladı.

Tüm opsiyonları değerlendiren Diouf, babasının vasiyetini ve Türkiye'nin dinine uygun olmasını göz önüne alarak Fenerbahçe'ye 'Tamam' dedi. 5 gün sonra 17 yaşına girecek genç yetenek, 18'inde takıma katılacak. Diouf, Senegal'de Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösteriliyor. 


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