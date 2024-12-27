Amad Diallo'dan Arda Güler itirafı!

Manchester United forması giyen Amad Diallo, gol sevincini ilk olarak Arda Güler'de gördüğünü ve yaptığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Amad Diallo'dan Arda Güler itirafı!
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27 Aralık 2024 14:45
Son güncelleme 27 Aralık 2024 14:46
Manchester United forması giyen Amad Diallo, gol sevinciyle ilgili bir itirafta bulundu.

Diallo, bu sevinci ilk olarak Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'de gördüğünü söyledi.

Amad Diallo, "PAOK maçında yaptığım gol sevincini Arda Güler'den gördüm ve çok beğendim. Ben de aynı gol sevincini yapmaya çalıştım çünkü çok sevdim." ifadelerini kullandı.

Manchester United forması altında bu sezon 26 maçta sahaya çıkan Amad Diallo, 5 gol attı ve 7 asist yaptı.

AMAD DIALLO







ARDA GÜLER



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