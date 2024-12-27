Amad Diallo'dan Arda Güler itirafı!

Manchester United forması giyen Amad Diallo, gol sevinciyle ilgili bir itirafta bulundu.
Diallo, bu sevinci ilk olarak Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'de gördüğünü söyledi.
Amad Diallo, "PAOK maçında yaptığım gol sevincini Arda Güler'den gördüm ve çok beğendim. Ben de aynı gol sevincini yapmaya çalıştım çünkü çok sevdim." ifadelerini kullandı.
Manchester United forması altında bu sezon 26 maçta sahaya çıkan Amad Diallo, 5 gol attı ve 7 asist yaptı.
AMAD DIALLO
ARDA GÜLER
Diallo, bu sevinci ilk olarak Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'de gördüğünü söyledi.
Amad Diallo, "PAOK maçında yaptığım gol sevincini Arda Güler'den gördüm ve çok beğendim. Ben de aynı gol sevincini yapmaya çalıştım çünkü çok sevdim." ifadelerini kullandı.
Manchester United forması altında bu sezon 26 maçta sahaya çıkan Amad Diallo, 5 gol attı ve 7 asist yaptı.
AMAD DIALLO
ARDA GÜLER