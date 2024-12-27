Amad Diallo'dan Arda Güler itirafı!

Manchester United forması giyen Amad Diallo, gol sevinciyle ilgili bir itirafta bulundu.Diallo, bu sevinci ilk olarak Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'de gördüğünü söyledi.Amad Diallo,ifadelerini kullandı.Manchester United forması altında bu sezon 26 maçta sahaya çıkan Amad Diallo, 5 gol attı ve 7 asist yaptı.