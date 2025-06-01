01 Haziran
Samsunspor-Kayserispor
0-0DA
01 Haziran
Bodrum FK-Beşiktaş
0-346'
01 Haziran
Rapid Wien-LASK
3-0
01 Haziran
Spezia-Cremonese
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Almeria-Tenerife
1-034'
01 Haziran
Racing Santander-Granada
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01 Haziran
SD Huesca-Eldense
1-133'
01 Haziran
Levante-Eibar
0-034'
01 Haziran
Real Oviedo-Cadiz
1-133'
01 Haziran
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0-333'
01 Haziran
Cartagena-CD Mirandes
0-033'
01 Haziran
Cordoba-Albacete
22:00
01 Haziran
Belediye Vanspor-Batman Petrolspor
20:00
01 Haziran
Randers FC-Silkeborg
0-233'
01 Haziran
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1
01 Haziran
Brann-Kristiansund BK
4-2
01 Haziran
Bryne-Sandefjord
3-2
01 Haziran
FK Haugesund-Bodo/Glimt
0-4
01 Haziran
Rosenborg-KFUM
1-1
01 Haziran
Molde-Viking
20:15
01 Haziran
Huracan-Club Atletico Platense
23:00
01 Haziran
Santos FC-Botafogo RJ
22:00
01 Haziran
Juventude-Gremio
22:00
02 Haziran
Flamengo-Fortaleza
00:30
02 Haziran
Corinthians-Vitoria
00:30
02 Haziran
Ceara-Atletico MG
00:30
02 Haziran
Cruzeiro-Palmeiras
01:30
02 Haziran
Internacional-Fluminense
02:30
01 Haziran
Vizela-AVS Futebol SAD
21:45
01 Haziran
FC Rostov-CSKA Moskova
0-090'
01 Haziran
IF Gnistan-Ilves
0-2
01 Haziran
FF Jaro-FC Inter Turku
0-174'
01 Haziran
Wisla Plock-Miedz Legnica
2-0
01 Haziran
Helsingborg-Östersunds
0-0
01 Haziran
IK Oddevold-Landskrona BoIS
1-2
01 Haziran
Halmstads BK-Djurgaarden
1-0
01 Haziran
Malmö FF-Haecken
3-0
01 Haziran
Brommapojkarna-IFK Goeteborg
1-3
01 Haziran
Mjaellby-IFK Vaernamo
2-0
01 Haziran
Sirius-AIK
3-1
01 Haziran
Pohang Steelers-Gangwon
2-1
01 Haziran
Daegu FC-Gwangju
1-1
01 Haziran
Willem-Telstar
1-246'

Alves Kablo, Avrupa şampiyonu!

Ankara'da düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Polonya ekibi Wisla Krakow'u 6-1 yenen Alves Kablo, şampiyon oldu.

calendar 01 Haziran 2025 19:23 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2025 19:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Alves Kablo, Avrupa şampiyonu!
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2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi kupasını finalde Polonya ekibi Wisla Krakow'u 6-1 yenen Alves Kablo kazandı.

Ankara'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde final müsabakası, Alves Kablo ile 2024'ün şampiyonu Wisla Krakow arasında Aktepe Stadı'nda oynandı.


Karşılaşmanın ilk yarısını 4-0 önde tamamlayan Alves Kablo, rakibini 6-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Alves Kablo'nun gollerini 2. ve 18. dakikada David Mendes, 8. ve 28. dakikada Ömer Güleryüz, 9. dakikada Mohcine Chrharh, 50+1. dakikada Alican Kuruyamaç attı.

Wisla Krakow'un tek golünü ise 39. dakikada Kamil Grygiel kaydetti.

Şampiyon Alves Kablo'nun oyuncuları, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

Grup aşamasında Real Betis'i (İspanya) 9-0, 1. FSV Mainz 05'i (Almanya) 11-0, AFC Tiflis'i (Gürcistan) 12-0 mağlup eden Türk temsilcisi, yarı finalde İtalya'nın Sporting Ampute Futbol takımını 5-1 yenmişti.

Sporting üçüncü oldu

Turnuvada üçüncülüğü Sporting Ampute Futbol elde etti.

Aktepe Stadı'ndaki üçüncülük maçında Sporting, Real Betis'i 3-0 yendi.

Şampiyonlar Ligi'ni Real Betis 4'üncü, Shamrock Rovers (İrlanda) 5'inci, AFC Tiflis 6'ncı, 1. FSV Mainz 05 7'nci, FC Annecy (Fransa) ise 8'inci tamamladı.

Türk kulüpleri 6'da 5 yaptı

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından 6'ncısı düzenlenen turnuvanın 5'inde Türk kulüpleri şampiyon oldu.

Kupayı, ilk düzenlendiği yıl olan 2019'da Ortotek Gaziler, 2021 ve 2023'te Şahinbey Belediyespor, 2022'de Etimesgut Belediyespor kazandı.

EAFF Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl ise Polonya temsilcisi Wisla Krakow, kupayı müzesine götürdü.

Bu yılki organizasyona son şampiyon ünvanıyla katılan Wisla Krakow'u finalde mağlup eden ev sahibi Alves Kablo, kupanın Ankara'da kalmasını sağladı.

Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren takımlar şöyle:


Yıl Şampiyon Ev sahibi
2019 Ortotek Gaziler Tiflis
2021 Şahinbey Belediyespor Gaziantep
2022 Etimesgut Belediyespor Krakow
2023 Şahinbey Belediyespor Estepona
2024 Wisla Krakow (Polonya) Sassuolo
2025 Alves Kablo Ankara
Not: EAFF Şampiyonlar Ligi, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle düzenlenemedi.

 

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