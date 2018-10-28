Spor Toto 1. Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Altınordu, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 yendi.
Altınordu'ya galibiyeti getiren tek gol, 43. dakikada Serdar Deliktaş'tan geldi.
Öte yandan Osmanlıspor, 61. dakikada Magaye ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Üst üste 2. galibiyetini alan Altınordu, 13 puanla 9. sıraya yükseldi. Osmanlıspor ise 13 puanda kalıp 10. sıraya geriledi.
Haftaya Altınordu, sahasında Elazığspor ile karşılaşacak. Osmanlıspor ise Eskişehirspor deplasmanına konuk olacak.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Sarper Barış Saka, Cemal Bingül, Orkun Aktaş
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Tugay Kacar (Dk. 66 Mertan Caner Öztürk), Hasan Kılıç, Lumanza, Burhan Eşer (Dk. 73 Beykan Şimşek), Ayuk, Magaye
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Berkay Samancı (Dk. 71 David Deniz Kılınç), Mehmet Murat Uçar (Dk. 59 Hüseyin Atakan Üner), Muhammed Mert (Dk. 88 Mehmet Enes Sığırcı), Sefa Yılmaz, Serdar Deliktaş
Gol: Dk. 43 Serdar Deliktaş (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 52 Burhan Eşer, Dk. 90+3 Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Dk. 73 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90+3 Sefa Yılmaz (Altınordu)
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Altınordu'ya galibiyeti getiren tek gol, 43. dakikada Serdar Deliktaş'tan geldi.
Öte yandan Osmanlıspor, 61. dakikada Magaye ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Üst üste 2. galibiyetini alan Altınordu, 13 puanla 9. sıraya yükseldi. Osmanlıspor ise 13 puanda kalıp 10. sıraya geriledi.
Haftaya Altınordu, sahasında Elazığspor ile karşılaşacak. Osmanlıspor ise Eskişehirspor deplasmanına konuk olacak.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Sarper Barış Saka, Cemal Bingül, Orkun Aktaş
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Tugay Kacar (Dk. 66 Mertan Caner Öztürk), Hasan Kılıç, Lumanza, Burhan Eşer (Dk. 73 Beykan Şimşek), Ayuk, Magaye
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Berkay Samancı (Dk. 71 David Deniz Kılınç), Mehmet Murat Uçar (Dk. 59 Hüseyin Atakan Üner), Muhammed Mert (Dk. 88 Mehmet Enes Sığırcı), Sefa Yılmaz, Serdar Deliktaş
Gol: Dk. 43 Serdar Deliktaş (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 52 Burhan Eşer, Dk. 90+3 Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Dk. 73 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90+3 Sefa Yılmaz (Altınordu)
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